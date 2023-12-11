Kehadiran Marc Marquez di Ducati Dianggap Jorge Lorenzo sebagai Malapetaka

PALMA – Kehadiran Marc Marquez di Gresini Ducati disambut baik banyak pihak, termasuk mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo. Namun, ia menilai Ducati salah langkah dalam merekrut Marquez sebab Lorenzo merasa keputusan itu justru bisa menghadirkan malapetaka.

Sebab Lorenzo merasa Ducati akan lebih banyak mendapatkan hal rugi ketimbang untungnya dari bergabung Marquez di tim satelit mereka di musim 2024 nanti.

Seperti diketahui, Marquez bakal memulai petualangan baru dengan Gresini Ducati di MotoGP 2024. Dia memutuskan untuk meninggalkan Honda setelah 11 tahun bersama karena tim pabrikan asal Jepang itu tak mampu lagi memberikan motor yang kompetitif untuknya.

Akan tetapi, sejak awal rumor kepindahannya muncul, memang kabarnya Ducati tak membutuhkan Marquez untuk bergabung dengan salah satu tim satelit mereka. Namun karena kontraknya dengan Gresini Racing, maka keputusan perekrutannya berada di tangan tim milik Nadia Padovani itu.

Dari sudut pandang Lorenzo, datangnya The Baby Alien -julukan Marquez- merupakan angin segar bagi Ducati karena mereka mendatangkan seorang pembalap terbaik di MotoGP dengan gratis. Akan tetapi di sisi lain, menurutnya akan ada masalah yang muncul karena tak semua petinggi dari tim pabrikan Borgo Panigale menginginkannya.

“Kedatangan Marc adalah kabar baik bagi Ducati karena mereka mendapatkan pembalap terbaik tanpa biaya. Tetapi ini juga menjadi masalah karena tidak semua eksekutif di Ducati menginginkan Marc,” kata Lorenzo dilansir dari Crash, Senin (11/12/2023).