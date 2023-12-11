Ketika Penonton Rindukan Perselisihan Sengit seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP

Persaingan seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez tak ada lagi di MotoGP saat ini (Foto: MotoGP)

PERSAINGAN panas Valentino Rossi dengan Marc Marquez menarik untuk diketahui perjalanan kisahnya. Sebab pada gelaran MotoGP 2023 para penonton perlahan mulai merindukan perselisihan sengit yang terjadi antar kedua pembalap ternama itu.

Perselisihan yang terjadi era balapan lintas cirkuit memang sangat memanas dan seakan tidak berkesudahan. Namun pada tahun ini keduanya tampak jarang bertemu dan membuat para fans beratnya rindu akan persaingan keduanya.

Lebih lengkapnya maka simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini . Berikut Okezone telah merangkum dari Senin (11/12/2023) terkait kerinduan para penonton akan perselisihan sengit Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP.

Penonton Rindu Akan Perselisihan Valentino Rossi dan Marc Marquez

Bagi pencinta dunia balap MotoGP pasti sudah tidak heran dengan aksi perselisihan yang kerap terjadi melibatkan Rossi dan Marc Marquez. Pasalnya keduanya sangat dikenal sebagai musuh bebuyutan di lintasan balap MotoGP.