Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ketika Penonton Rindukan Perselisihan Sengit seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:00 WIB
Ketika Penonton Rindukan Perselisihan Sengit seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP
Persaingan seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez tak ada lagi di MotoGP saat ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

PERSAINGAN panas Valentino Rossi dengan Marc Marquez menarik untuk diketahui perjalanan kisahnya. Sebab pada gelaran MotoGP 2023 para penonton perlahan mulai merindukan perselisihan sengit yang terjadi antar kedua pembalap ternama itu.

Perselisihan yang terjadi era balapan lintas cirkuit memang sangat memanas dan seakan tidak berkesudahan. Namun pada tahun ini keduanya tampak jarang bertemu dan membuat para fans beratnya rindu akan persaingan keduanya.

Marc Marquez dan Valentino Rossi

Lebih lengkapnya maka simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini . Berikut Okezone telah merangkum dari Senin (11/12/2023) terkait kerinduan para penonton akan perselisihan sengit Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP.

Penonton Rindu Akan Perselisihan Valentino Rossi dan Marc Marquez

Bagi pencinta dunia balap MotoGP pasti sudah tidak heran dengan aksi perselisihan yang kerap terjadi melibatkan Rossi dan Marc Marquez. Pasalnya keduanya sangat dikenal sebagai musuh bebuyutan di lintasan balap MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement