Reaksi Rahmat Erwin Abdullah Usai Sabet 3 Medali Perak di IWF Grand Prix II Qatar Open 2023, Tegaskan Belum Puas

DOHA – Lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, bereaksi usai sukses meraih 3 medali perak di International Weightlifting Federation (IWF) Grand Prix II Qatar Open 2023. Dia memastikan belum puas dengan pencapaian itu.

Ya, Rahmat Erwin Abdullah sukses membawa pulang tiga medali perak saat bertanding di kelas 81 kg putra. Kepastian itu didapat usai dirinya tampil apik di Doha pada Minggu (10/12/2023) dini hari WIB.

Keping perak tersebut didapatkanya di angkatan snatch, clean & jerk, dan total angkatan. Rahmat mencatatkan total angkatan seberat 362 kg (snatch 161 kg; clean & jerk 201 kg).

Rahmat hanya terpaut 8 kg dari lifter Korea Utara, Ri Chong Song. Sang peraih medali emas itu membuat total angkatan 374 (snatch 165 kg; clean & jerk 209 kg).

Sementara itu, medali perunggu angkatan clean & jerk dan total angkatan diamankan atlet Turkmenistan, Gaygysyz Torayev. Untuk perunggu angkatan snatch, ini diamankan Briken Calja dari Albania.