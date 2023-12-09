Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Tebar Janji Manis, Janji Bawa Pramac Ducati Juara MotoGP!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |01:07 WIB
Jorge Martin Tebar Janji Manis, Janji Bawa Pramac Ducati Juara MotoGP!
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
MADRID – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, tebar janji manis untuk timnya. Usai gagal menjuarai MotoGP 2023, Jorge Martin kini berjanji bakal membawa Pramac Ducati menjadi kampiun.

Ya, Martinator -sapaan Martin- tampil luar biasa sepanjang MotoGP 2023, terutama di paruh kedua musim. Secara keseluruhan, dia mengoleksi 428 poin dengan koleksi empat kemenangan dan delapan podium balapan utama.

Jorge Martin

Selain itu, Martin menjadi raja sprint race. Total, dia meraih sembilan kemenangan dari 19 sprint race yang digelar di MotoGP 2023.

Performa apik Jorge Martin membawanya untuk pertama kali sejak debut di MotoGP 2021 masuk jalur perebutan gelar juara. Dia berebut titel musim lalu bersama bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia.

Sayangnya, Jorge Martin mengalami kecelakaan dalam balapan terakhir dalam balapan MotoGP Valencia 2023 yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi juara. Alhasil, dia harus puas menutup musim sebagai runner-up MotoGP 2023.

Kendati gagal juara, Martin tak putus asa dan bangkit dengan tekad yang sangat kuat. Dia berjanji kepada timnya bakal mereka bersama-sama meraih gelar juara pembalap MotoGP di masa depan.

“Saya berjanji kepada tim saya bahwa suatu hari kami akan menjadi juara dunia. Itu belum terjadi, mungkin juga tidak akan terjadi tahun depan, tapi saya merasa bisa melakukannya,” kata Martin, dilansir dari Speedweek, Sabtu (9/12/2023).

Halaman:
1 2
