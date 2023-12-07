Edward Sabet Gelar Juara, POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar Resmi Ditutup!

MAKASSAR – POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar resmi ditutup. Pada seri terakhir turnamen biliar itu, Edward (DKI Jakarta) sukses menyabet gelar juara.

Ya, event nasional bertajuk POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar resmi ditutup pada Kamis (7/12/2023). Kegiatan itu berlangsung selama 4 hari di Labewa Cue Sport Makassar Jalan Hertasning Baru.

Pada seri terakhir itu, Edward (DKI Jakarta) berhasil tampil sebagai juara usai mengalahkan salah satu pebiliar unggulan, Ismail Kadir (JRX Sulsel) dengan skor 9-8. Sementara itu, Andri (JRX Kepri) dan Ferdi (DKI Jakarta) menjadi juara ketiga bersama.

Sekretaris Umum (Sekum) POBSI Sulsel, Syafruddin Rahim, yang menutup gelaran event nasional itu mengaku bangga dan berterima kasih kepada PB POBSI yang telah menggelar event nasional ini di Makassar.

“Event ini cukup bagus, karena bisa meningkatkan prestasi atlet-atlet khususnya dari Sulsel,” ujar Syafruddin.

Syafruddin pun berharap, event-event seperti ini ke depan tetap bisa digelar di Sulsel. Sebab, event ini akan meningkatkan prestasi dan akan semakin banyak bibit-bibit atlet masa depan yang akan berlaga di event nasional maupun internasional.

“Tentu kami berharap event seperti ini tetap bisa digelar di Makassar, kami berterima kasih kepada PB POBSI karena mempercayakan Makassar sebagai tuan rumah POBSI Pool Circuit Seri VI 2023,” jelas Syafruddin.