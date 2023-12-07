Kalahkan Unggulan, Edward Sukses Rengkuh Gelar Juara POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar

EDWARD sukses rengkuh gelar juara POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar. Pebiliar asal Jakarta itu mengalahkan unggulan Ismail Kadir dengan skor 8-9, di rena Labewa Cue Sports, Makassar, Kamis (7/12/2023).

Edward tidak meraih kemenangan ini dengan mudah. Sempat unggul 2-7 dan 3-8 di awal permainan, skor menjadi 8-8 karena Ismail sukses bangkit.

Kondisi tersebut membuat suasana arena menegangkan. Ismail berhasil menekan di babak terakhir, namun dia membuat kesalahan dan menguntungkan Edward.

Seakan mendapat durian runtuh, Edward pun melibas 4 bola biliar yang masih tersisa hingga mengantarkannya menjadi juara untuk seri terakhir POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar disambut gemuruh penonton di Labewa Cue Sports, Jalan Hertasning.

Edward pun mengaku senang berhasil menjuarai turnamen tersebut apalagi itu menjadi gelarnya yang pertama untuk event Circuit yang menjadi seri terakhir di Makassar.

"Tentu saya sangat senang menjadi juara apalagi bisa mengalahkan Kak Ismail yang diunggulkan menjadi juara," katanya usai pertandingan.

Namun demikian dia mengaku sempat was-was karena lawan terus mengejar hingga menyamakan skor. "Tapi saat itu saya tetap optimistis bisa," ujarnya.

Dia pun mengaku akan terus berlatih lagi lebih maksimal untuk event-event ke depan, termasuk menyambut event internasional yang akan digelar Januari mendatang.