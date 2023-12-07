Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Semifinal POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar: Edward Tantang Ismail Kadir di Final!

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:45 WIB
Hasil Semifinal POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar: Edward Tantang Ismail Kadir di Final!
POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar sudah mencapai babak semifinal. (Foto: Abdoellah Nicholha/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL semifinal POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar akan diulas dalam artikel ini. Dua tiket ke babak final sudah dipastikan menjadi milik Edward dan Ismail Kadir.

Ya, gelaran POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 sudah mencapai babak semifinal. Dua pebiliar terbaik nasional pun telah memastikan tiket final usai tampil ciamik di Labewa Sport, Kamis (7/12/2023).

POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar

Keduanya adalah Ismail Kadir (Sulsel) dan Edward (DKI Jakarta). Ismail melaju ke final setelah mengalahkan Ferdi (DKI Jakarta) dengan skor meyakinkan 9-4.

Berbeda dengan Edward (DKI Jakarta), Ismail Kadir harus susah payah mengalahkan Andri (JRX Kepri) yang merupakan unggulan. Apalagi, Andri adalah peraih juara Celebes Open 2023 beberapa waktu lalu.

Pertarungan antara Andri vs Edward berlangsung sengit dan menegangkan. Pasalnya, kedua pebiliar itu saling kejar angka. Keduanya pun saling memanfaatkan kesalahan untuk meraih poin.

Edward melakukan kesalahan, Andri pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Alhasil, skor berubah menjadi 3-2.

