Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Puas dengan Performa Motor Ducati untuk MotoGP 2024, Pertahankan Gelar Juara Lagi?

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |00:04 WIB
Francesco Bagnaia Puas dengan Performa Motor Ducati untuk MotoGP 2024, Pertahankan Gelar Juara Lagi?
Francesco Bagnaia siap ukir prestasi manis di MotoGP. (Foto: Instagram/@vr46academyofficial)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, soroti performa motor balapnya untuk MotoGP 2024. Puas dengan kinerja motor Ducati, akankah Bagnaia bakal pertahankan gelar juaranya pada musim depan?

Bagnaia diketahui telah menjajal motor Desmosedici -sebutan motor balap Ducati- GP24 dalam tes pascamusim MotoGP Valencia 2023. Dia mengaku senang dengan perkembangan yang dirasakannya dalam tes tersebut.

Francesco Bagnaia

"Saya bisa senang dengan hal ini, kami senang, termasuk Ducati. Memulai dengan baik seperti ini adalah hal yang luar biasa," ucap Bagnaia, dikutip dari Crash, Kamis (7/12/2023).

"Saya merasa cukup baik dengan motor ini dan mesin barunya juga bekerja dengan baik," lanjutnya.

Meski begitu, Bagnaia menilai masih ada beberapa area yang harus diperbaiki agar lebih baik lagi. Tetapi, sang juara MotoGP 2023 itu tetap senang dengan kondisi motornya saat ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement