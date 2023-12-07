Francesco Bagnaia Puas dengan Performa Motor Ducati untuk MotoGP 2024, Pertahankan Gelar Juara Lagi?

VALENCIA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, soroti performa motor balapnya untuk MotoGP 2024. Puas dengan kinerja motor Ducati, akankah Bagnaia bakal pertahankan gelar juaranya pada musim depan?

Bagnaia diketahui telah menjajal motor Desmosedici -sebutan motor balap Ducati- GP24 dalam tes pascamusim MotoGP Valencia 2023. Dia mengaku senang dengan perkembangan yang dirasakannya dalam tes tersebut.

"Saya bisa senang dengan hal ini, kami senang, termasuk Ducati. Memulai dengan baik seperti ini adalah hal yang luar biasa," ucap Bagnaia, dikutip dari Crash, Kamis (7/12/2023).

"Saya merasa cukup baik dengan motor ini dan mesin barunya juga bekerja dengan baik," lanjutnya.

BACA JUGA: Francesco Bagnaia Sudah Prediksi Marc Marquez Bisa Langsung Nyetel di Ducati

Meski begitu, Bagnaia menilai masih ada beberapa area yang harus diperbaiki agar lebih baik lagi. Tetapi, sang juara MotoGP 2023 itu tetap senang dengan kondisi motornya saat ini.