Francesco Bagnaia Sudah Prediksi Marc Marquez Bisa Langsung Nyetel di Ducati

VALENCIA - Francesco Bagnaia ikut memberikan komentarnya terkait penampilan perdana Marc Marquez di atas motor Desmosedici. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- sudah memprediksi Marquez bakal langsung nyetel dengan tunggangan barunya itu.

The Baby Alien -julukan Marquez- akhirnya menjajal Desmosedici GP23 untuk kali pertama sejak kepindahannya ke Gresini Ducati dalam tes pascamusim di Valencia. Ini menjadi kali pertama baginya mengendarai motor dari pabrikan yang berbeda di kelas utama setelah selama 11 musim selalu menunggangi kuda besi dari Honda.

Hebatnya, juara MotoGP enam kali itu langsung bisa beradaptasi dengan baik dengan kuda besi anyarnya itu. Dia finis di urutan keempat dalam tes pascamusim dengan selisih 0,171 detik saja dari sang pembalap tercepat, Maverick Vinales, dengan motor Aprilia RS-GP 2024-nya.

Di sisi lain, Bagnaia, yang mengendarai motor spek baru yakni Desmosedici GP24, mengakhiri uji coba itu di urutan 11 dengan selisih 0,717 detik dari Vinales. Dia mengaku sama sekali tak melihat data milik Marquez sepanjang tes di Valencia.

Namun, juara MotoGP 2022 dan 2023 itu tak heran melihat Marquez bisa langsung nyetel dengan motor Ducati dalam kesempatan perdananya karena sudah menduganya sejak awal. Dia pun yakin bintang asal Spanyol itu bakal sangat menikmati momen-momenn mengendarai motor milik pabrikan Borgo Panigale itu.

“Saya tidak melihat data apa pun darinya hari ini, tapi saya sudah mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan tes di posisi pertama ketika kepindahannya ke Ducati diumumkan. Saya tidak melenceng jauh,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Kamis (30/11/2023).