HOME SPORTS MOTOGP

Ternyata Ada Satu Gelar yang Dimenangkan Marc Marquez di MotoGP 2023, Apa Itu?

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:08 WIB
Marc Marquez dan sang kekasih. (Foto: MotoGP)
A
A
A

TERNYATA ada satu gelar yang dimenangkan Marc Marquez di MotoGP 2023. Banyak publik pun yang tidak mengetahui gelar yang dimenangkan Marc Marquez itu pada tahun ini.

Pasalnya, Marc Marquez memang tak tampil apik di MotoGP 2023. Pembalap asal Spanyol itu hanya bisa menempati peringkat ke-14 di klaemen akhir MotoGP 2023 dengan meraih total 96 poin. Lantas dari mana kemenangan gelar yang diterima oleh Marc Marquez?

Marc Marquez

Marc Marquez Menangkan Gelar Agostini Fan Award 2023

Melansir dari laman resmi Todocircuito.com, Marc Marquez berhasil memenangkan gelar Agostini Fan Award 2023. Penghargaan itu diberikan kepada Marc Marquez di acara FIM Awards 2023 yang digelar di Liverpool, Inggris, beberapa pekan lalu.

Tentu saja, prestasi yang berhasil dimenangkan Marquez itu jadi membuat perpisahannya dengan Repsol Honda jadi tidak terlalu buruk. Gelar itu pantas diberikan kepada The Baby Alien -julukan Marc Marquez karena disebut sebagai penyalip terbaik.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
