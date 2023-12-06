Bisakah Pedro Acosta Sesukses Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP?

BISAKAH Pedro Acosta sesukses Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP? Pertanyaan tersebut mungkin menjadi hal yang menjadi pertanyaan utama para pencinta balap MotoGP saat ini.

Sebab digadang-gadang Acosta memiliki kemampuan untuk bisa menyamai level dua legenda MotoGP tersebut. Bila melihat dari sepak terjang pembalap berusia 19 tahun tersebut dalam tiga tahun terakhir, sejatinya Acosta memang layak mendapatkan perhatian lebih.

Acosta tercatat mengawali karier profesionalnya di usia 13 tahun dengan mengikuti European Talent Cup, namun ia sejatinya hanya ikut di seri akhir dan itu pun gagal finis. Lalu Acosta mengikuti kejauraan dunia FIM CEV Moto3 Junior di 2018 dan baru menarik perhatian di 2020 usai mengakhiri musim di urutan ketiga.

Pada tahun yang sama, Acosta juga memenangkan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020. Berkat penampilan apiknya di dua kompetisi tersebut, Acosta pun akhirnya dipercaya beraksi di Moto3 pada 2021.

Luar biasanya, Acosta yang kala itu berusia 17 tahun langsung keluar sebagai juara dunia bersama Red Bull KTM Ajo. Kehebatannya pun membuat Acosta langsung naik ke Moto2 pada tahun berikutnya.

Sayangnya, Acosta sempat kesulitan beradaptasi dan finis di posisi kelima pada klasemen akhir Moto2 2022. Namun, Acosta justru berhasil bangkit dan merebut gelar juara dunia Moto2 2023 pada musim ini.

Berkat dua gelar juara dunia itulah Acosta pun kini dipercaya naik ke kelas MotoGP untuk bergabung bersama GasGas Tech3. Ia akan bermain di tim satelit KTM pada MotoGP 2024 mendatang.