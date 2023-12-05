Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Belum Bisa Gunakan Motor Bekas Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:14 WIB
Penyebab Marc Marquez Belum Bisa Gunakan Motor Bekas Francesco Bagnaia dan Jorge Martin
Marc Marquez akan memakai motor bekas Johann Zarco pada MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@MotoGP)
PENYEBAB Marc Marquez belum bisa gunakan motor bekas Francesco Bagnaia dan Jorge Martin akan diulas Okezone. The Baby Alien –julukan Marc Marquez- akan menunggangi motor Ducati bersama sang adiknya, Alex Marquez, di tim Gresini Ducati pada MotoGP 2024.

Gresini Ducati sendiri biasanya menggunakan motor yang lebih tua dari tim pabrikan Ducati, sedangkan tim pabrikan seperti Ducati Lenovo tetap memakai motor dengan teknologi paling terbaru. Selain Gresini Ducati, VR46 Racing Team juga akan memakai motor Ducati spek lebih tua.

Motor Ducati Desmosedici GP23 milik Marc Marquez (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'igna, mengatakan Marc Marquez belum bisa memakai motor Desmosedici GP23 termutakhir yang digunakan Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini di MotoGP 2023. Ia menyebut juara dunia MotoGP enam kali itu akan memakai motor bekas Johann Zarco.

"Marc akan menggunakan motor yang digunakan Zarco saat menyelesaikan kejuaraan (MotoGP 2023),” kata Gigi Dall'igna, mengutip dari Moto.it, Selasa (5/12/2023).

Penyebabnya, karena motor Desmosedici GP23 dengan spek teknologi teranyar yang dipakai Bagnaia, Martin, dan Bastianini lebih rumit ketimbang motor Desmosedici GP23 yang digunakan Zarco. Sehingga, Gigi khawatir jika Marquez memakai motor juara dunia MotoGP 2023 itu justru membuatnya kerepotan.

“Pada motor Enea, Pecco dan Martin kami telah memperkenalkan beberapa evolusi lebih lanjut yang juga memberi kami beberapa masalah baik dalam hal keandalan dan kinerja, jadi kami tidak percaya bahwa mereka evolusi yang kami perkenalkan mudah digunakan untuk tim pribadi (satelit) yang kami tidak ingin menyertakan hal-hal tertentu,” jelas Gigi Dall'igna.

