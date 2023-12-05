Harapan Menpora Dito untuk Indonesia International Open 2024

JAKARTA - Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) untuk kali pertama bakal menggelar turnamen biliar kelas dunia di Tanah Air bertajuk Indonesia International Open 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, pun berharap turnamen ini akan menyuntikkan semangat dan juga membuka peluang atlet-atlet biliar Indonesia untuk lebih berprestasi lagi.

Indonesia International Open 2024 akan berlangsung pada awal tahun depan dan terbagi dalam dua babak. Babak pertama yang merupakan babak kualifikasi dihelat pada 16-19 Januari 2024 di Jakarta. Setelah itu, babak utama bakal diselenggarakan pada 21-25 Januari di Jakarta.

Terdapat 152 atlet dari seluruh belahan dunia yang akan berkompetisi di Indonesia International Open 2024. Mereka memperebutkan total hadiah sebesar USD100 ribu (Rp1,5 miliar).

Dari 152 atlet tersebut, akan ada 24 atlet yang turun di kelas junior U-17 yang memainkan permainan sembilan bola. Sementara sisanya merupakan atlet-atlet senior yang akan berkompetisi dengan permainan 10 bola.

Menpora Dito pun menyatakan sangat mendukung penyelenggaraan Indonesia International Open 2024. Dia berharap turnamen ini akan memantik dan membuka peluang para pebiliar Indonesia untuk lebih berprestasi lagi.

"Pastinya harapan kita dari segi prestasi ini bisa menyuntikkan semangat dan juga keterbukaan peluang bahwa atlet-atlet junior dan senior Indonesia sudah makin diperhatikan. Tujuannya upaya mereka bisa menggunakan program jangka panjang untuk berbicara di kancah internasional," kata Dito dalam konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

(Admiraldy Eka Saputra)