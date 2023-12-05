Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Harapan Menpora Dito untuk Indonesia International Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:28 WIB
Harapan Menpora Dito untuk Indonesia International Open 2024
Menpora RI, Dito Ariotedjo (Foto: Ilham Sigit/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) untuk kali pertama bakal menggelar turnamen biliar kelas dunia di Tanah Air bertajuk Indonesia International Open 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, pun berharap turnamen ini akan menyuntikkan semangat dan juga membuka peluang atlet-atlet biliar Indonesia untuk lebih berprestasi lagi.

Indonesia International Open 2024 akan berlangsung pada awal tahun depan dan terbagi dalam dua babak. Babak pertama yang merupakan babak kualifikasi dihelat pada 16-19 Januari 2024 di Jakarta. Setelah itu, babak utama bakal diselenggarakan pada 21-25 Januari di Jakarta.

Terdapat 152 atlet dari seluruh belahan dunia yang akan berkompetisi di Indonesia International Open 2024. Mereka memperebutkan total hadiah sebesar USD100 ribu (Rp1,5 miliar).

Dari 152 atlet tersebut, akan ada 24 atlet yang turun di kelas junior U-17 yang memainkan permainan sembilan bola. Sementara sisanya merupakan atlet-atlet senior yang akan berkompetisi dengan permainan 10 bola.

Menpora Dito pun menyatakan sangat mendukung penyelenggaraan Indonesia International Open 2024. Dia berharap turnamen ini akan memantik dan membuka peluang para pebiliar Indonesia untuk lebih berprestasi lagi.

"Pastinya harapan kita dari segi prestasi ini bisa menyuntikkan semangat dan juga keterbukaan peluang bahwa atlet-atlet junior dan senior Indonesia sudah makin diperhatikan. Tujuannya upaya mereka bisa menggunakan program jangka panjang untuk berbicara di kancah internasional," kata Dito dalam konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

(Admiraldy Eka Saputra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement