SPORT LAIN

Jendi Panggabean Menang, Indonesia Koleksi 10 Medali Emas di WAG 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:21 WIB
Jendi Panggabean menyumbang medali emas ke-10 bagi Indonesia di WAG 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA - Atlet para renang Indonesia, Jendi Panggabean, kembali menang di World Abilitysport Games 2023 (WAG 2023). Dengan kemenangan ini, kontingen Indonesia merebut medali emas ke-10 di ajang tersebut.

Jendi berlomba di His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Selasa (5/12/2023). Turun di nomor Men's 100m Butterfly S9-S10, Jendi kembali menyabet medali emas.

Jendi Panggabean (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Ini merupakan medali emas kedua bagi Jendi di WAG 2023. Sebelumnya, atlet asal Sumatera Selatan itu juga berhasil mendulang keping emas dari nomor Men 100 LC Meter Backstroke S9-S10.

Dengan medali emas ini, Jendi menggenapkan perolehan kontingen Indonesia menjadi 10 buah di WAG 2023. Di hari yang sama, dua cabang olahraga (cabor) juga menyumbangkan emas.

Halaman:
1 2
