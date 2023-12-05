Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

WAG 2023: Para Atletik Sumbang 1 Emas untuk Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |18:13 WIB
WAG 2023: Para Atletik Sumbang 1 Emas untuk Indonesia
Karisma Evi Tiarani menyumbang satu medali emas dari cabor para atletik (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA - Atlet para atletik Indonesia, Karisma Evi Tiarani, sukses menambah medali emas untuk kontingen Merah Putih di World Abilitysport Games 2023 (WAG 2023). Ini merupakan emas kesembilan bagi kontingen Indonesia.

Evi berlomba di His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Selasa (5/12/2023). Tampil meyakinkan, Evi (T42) sejatinya finis kedua di nomor Women's 100 meter T42/46/62.

Karisma Evi

Namun demikian, lantaran penggabungan kelas dalam perlombaan itu, Evi akhirnya berhak meraih medali emas. Atlet asal Boyolali, Jawa Tengah itupun tidak menyangka bisa menyabet emas.

"Intinya sih tidak menyangka, karena lawannya baru pertama kalo bertemu disini, terus beda kelas juga. Tidak menyangka saja bisa dapat nomor satu," kata Evi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (5/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement