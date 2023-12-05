WAG 2023: Para Atletik Sumbang 1 Emas untuk Indonesia

Karisma Evi Tiarani menyumbang satu medali emas dari cabor para atletik (Foto: MPI/Cikal Bintang)

NAKHON RATCHASIMA - Atlet para atletik Indonesia, Karisma Evi Tiarani, sukses menambah medali emas untuk kontingen Merah Putih di World Abilitysport Games 2023 (WAG 2023). Ini merupakan emas kesembilan bagi kontingen Indonesia.

Evi berlomba di His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Selasa (5/12/2023). Tampil meyakinkan, Evi (T42) sejatinya finis kedua di nomor Women's 100 meter T42/46/62.

Namun demikian, lantaran penggabungan kelas dalam perlombaan itu, Evi akhirnya berhak meraih medali emas. Atlet asal Boyolali, Jawa Tengah itupun tidak menyangka bisa menyabet emas.

"Intinya sih tidak menyangka, karena lawannya baru pertama kalo bertemu disini, terus beda kelas juga. Tidak menyangka saja bisa dapat nomor satu," kata Evi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (5/12/2023).