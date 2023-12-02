Intip Persiapan Kontingen Para Atletik Indonesia di IWAS 2023

MARI intip persiapan kontingen para atletik Indonesia di International Wheelchair and Amputee Sports (IWAS) 2023. Tim MNC Portal Indonesia berkesempatan melihat tim Indonesia pada Sabtu (2/12/2023) sore waktu setempat dalam ajang World Ability Games 2023 ini.

Tim para atletik Indonesia terdiri dari Saptoyogo Purnomo (T37), Partin Muhlisin (T42), Jaenal Aripin (T54), Nanda Mei Sholihah (T47), Karisma Evi, Tiarani (T42), Fauzi Purwolaksono (F57) berlatih di His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary Sports Complex, Nakhon Ratchasima, Thailand. Mereka baru sempat berlatih pada sore hari karena harus beristirahat dulu usai perjalanan panjang.

Pasukan Merah Putih memulai latihan dengan pemanasan berlari mengitari lapangan atletik kompleks olahraga tersebut. Setelah itu, barulah mereka memulai latihan memakai alat peraga untuk beradaptasi dengan lapangan.

Latihan ini dilakukan berulang kali untuk memantapkan persiapan sebelum turnamen dimulai. Setelah sekitar 2 jam berlatih, tim atletik kemudian melakukan pendinginan dan berdoa bersama.

Atlet lari Indonesia, Saptoyogo Purnomo mengatakan adaptasi berjalan cepat karena kondisi cuaca Thailand mirip dengan Indonesia. Yogo berharap bisa tampil maksimal karena keuntungan itu.

"Untuk kondisi di Thailand ini sangat cocok ya, karena sama kayak Indonesia cuacanya, panas. Terus lintasannya juga bagus, semoga bisa maksimal disini," kata Yogo kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (2/12/2023).