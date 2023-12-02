Idolai Valentino Rossi, Alex Rins Ingin Bawa Yamaha Berjaya Lagi di MotoGP 2024

Alex Rins ingin bawa Yamaha kembali ke masa kejayaannya di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)

IDOLAI Valentino Rossi, Alex Rins ingin bawa Yamaha berjaya lagi di MotoGP 2024. Pembalap baru Monster Energy Yamaha, Rins, mengaku mengikuti masa-masa emas The Doctor – julukan Rossi – di MotoGP.

Rossi gabung Yamaha pada musim 2004. Di sana, dia sukses memenangkan empat gelar juara dunia, yang direngkuh pada 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Rins juga mengakui Yamaha sebagai tim impiannya. Dia ingat betul keberhasilan Yamaha bersama Jorge Lorenzo yang tiga kali juara pada 2010, 2012, dan 2015.

"Yamaha telah menjadi salah satu tim impian saya di mana Valentino Rossi telah memenangkan beberapa dari sembilan Kejuaraan Dunia dan Jorge Lorenzo," ungkap Rins, dipetik dari Motosan, Sabtu (2/12/2023).

Kini, impian itu terwujud. Rider berusia 27 tahun itu pun resmi dikontrak Yamaha mulai tahun depan setelah mengalami masa sulit di MotoGP 2023 bersama LCR Honda.