Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Idolai Valentino Rossi, Alex Rins Ingin Bawa Yamaha Berjaya Lagi di MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |21:27 WIB
Idolai Valentino Rossi, Alex Rins Ingin Bawa Yamaha Berjaya Lagi di MotoGP 2024
Alex Rins ingin bawa Yamaha kembali ke masa kejayaannya di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

IDOLAI Valentino Rossi, Alex Rins ingin bawa Yamaha berjaya lagi di MotoGP 2024. Pembalap baru Monster Energy Yamaha, Rins, mengaku mengikuti masa-masa emas The Doctor – julukan Rossi – di MotoGP.

Rossi gabung Yamaha pada musim 2004. Di sana, dia sukses memenangkan empat gelar juara dunia, yang direngkuh pada 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Valentino Rossi

Rins juga mengakui Yamaha sebagai tim impiannya. Dia ingat betul keberhasilan Yamaha bersama Jorge Lorenzo yang tiga kali juara pada 2010, 2012, dan 2015.

"Yamaha telah menjadi salah satu tim impian saya di mana Valentino Rossi telah memenangkan beberapa dari sembilan Kejuaraan Dunia dan Jorge Lorenzo," ungkap Rins, dipetik dari Motosan, Sabtu (2/12/2023).

Kini, impian itu terwujud. Rider berusia 27 tahun itu pun resmi dikontrak Yamaha mulai tahun depan setelah mengalami masa sulit di MotoGP 2023 bersama LCR Honda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement