HOME SPORTS MOTOGP

Kepindahan Marc Marquez ke Gresini Ducati Bikin Gelisah Seantero MotoGP, Maverick Vinales Girang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |20:08 WIB
Kepindahan Marc Marquez ke Gresini Ducati Bikin Gelisah Seantero MotoGP, Maverick Vinales Girang
Kepindahan Marc Marquez ke Gresini Ducati bikin gelisah banyak orang (Foto: Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

KEPINDAHAN Marc Marquez ke Gresini Ducati bikin gelisah seantero MotoGP, Maverick Vinales justru girang. Sang pembalap Aprilia Racing mengaku tak terkejut dengan kehebohan seiring dengan kepindahan The Baby Alien – julukan Marquez.

Marc Marquez memutuskan untuk meninggalkan Repsol Honda untuk gabung Gresini Ducati pada akhir musim 2023. Dengan melakukan itu, Marc Marquez menyebabkan banyak pembalap hingga para bos sejumlah tim gelisah.

Marc Marquez

Hal ini tidak berlaku bagi Vinales. Dia suka karena justru bisa memanfaatkan kegelisahan banyak rider lainnya untuk moncer tahun depan.

"Itu tidak mengejutkan saya. Dia memiliki motor terbaik dan merupakan salah satu pembalap terbaik. Jadi, itu tidak mengejutkan saya sama sekali. Sudah tahu. Yang saya suka, itu akan membuat orang lain gelisah," ujar Vinales, dipetik dari Motosan, Sabtu (2/12/2023).

Vinales menatap positif untuk balapan MotoGP 2024. Dia melihat potensinya tersebut berkaca pada hasil tes pramusim MotoGP 2024.

Halaman:
1 2

