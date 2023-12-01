Resmi Lepas Masa Lajang, Jonatan Christie Nikahi Shanju Eks JKT48 Hari Ini

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, resmi melepas masa lajangnya hari ini, Jumat (1/12/2023). Dia menikahi Shania Junianatha yang merupakan mantan personil idol group tanah air, JKT48.

Atlet yang akrab disapa Jojo itu melakukan pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral, Jakarta, Jumat (1/12/2023). Acara tersebut juga ditayangkan secara langsung melalui YouTube.

"Saya Leonardus Jonatan Christie memilih engkau Shania Junianatha sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya juga berjanji untuk dapat menjadi ayah dan baik bagi anak-anak yang akan dikaruniakan Allah pada kita," kata Jojo dalam pemberkatan pernikahan, Jumat (1/12/2023).

"Saya Crescentia Shania Junianatha memilih engkau Leonardus Jonatan Christie sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita," balas Shania.

Jojo terlihat gagah dengan mengenakan setelan kemeja putih dengan jas berwarna abu-abu. Sementara itu, Shanju juga tak kalah menawan dengan gaun putih dan juga tudung yang makin memperlihatkan kecantikannya.

Pernikahan Jojo dan Shanju -sapaan akrab Shania- cukup mencuri perhatian karena keduanya merupakan figur yang diidolakan di bidangnya masing-masing. Jojo merupakan atlet ternama yang digandrungi, sedangkan Shanju juga pernah menjadi pentolan saat masih di JKT48.