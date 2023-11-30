Francesco Bagnaia Puas dengan Motor Baru Ducati, Makin Sulit Dibendung pada MotoGP 2024?

VALENCIA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengaku puas dengan motor barunya untuk MotoGP 2024. Akankah hal ini membuat Bagnaia makin sulit dibendung oleh para rivalnya pada musim depan?

Ya, Bagnaia sudah menjajal motor Ducati untuk MotoGP 2024 dalam tes pasca musim MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada Selasa 28 November 2023. Hasilnya, pembalap yang akrab disapa Pecco itu berada di posisi ke-11 dengan catatan waktu terbaiknya, 1 menit 29,970 detik.

Sementara itu, rivalnya dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023, Jorge Martin (Pramac Ducati) hanya mampu menempati posisi ke-15 pada tes pascamusim kali ini. Dia mencatatkan waktu 1 menit 30,152 detik.

Adapun posisi terdepan dicapai oleh pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, dengan waktu tempuh 1 menit 29,253 detik. Kemudian, di urutan kedua, ada rider Red Bull KTM, Brad Binder, dengan catatan 1 menit 29,281 detik.

Pembalap lain Ducati, seperti Marco Bezzecchi (Mooney VR46) menempati posisi ketiga dengan waktu 1 menit 29,346 detik. Selanjutnya, Marc Marquez (Gresini Ducati) dengan catatan 1 menit 29,424 detik.

Usai mentas di tes pascamusim, Bagnaia menilai mesin kuda besinya tersebut semakin bagus. Pecco juga bisa merasakan tenaga kuat tunggangannya tersebut. Meski tidak menjadi yang terdepan di tes itu, Bagnaia melihat hal positif dalam timnya.

"Saya puas dengan hari ini. Mesinnya bagus. Anda bisa merasakan tenaganya,” ujar Bagnaia usai tes, dikutip dari laman resmi MotoGP.