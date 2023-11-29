Respons Menohok Marc Marquez Setelah Disebut Marco Bezzecchi sebagai Pembalap Terkotor di MotoGP!

BINTANG Gresini Ducati, Marc Marquez, memberikan respons menohok setelah disebut Marco Bezzecchi sebagai pembalap terkotor di MotoGP. The Baby Alien –julukan Marc Marquez- menyerang balik murid Valentino Rossi itu yang dianggap sudah berkali-kali menjegalnya selama musim 2023.

Seperti diketahui, Marco Bezzecchi gagal menyelesaikan balapan utama MotoGP Valencia 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu 26 November 2023. Rider satelit Mooney VR46 Racing itu hanya bertahan beberapa lap selepas start usai dihantam Marc Marquez di tikungan 3 pada lap pertama.

Marco Bezzecchi pun langsung terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Usai insiden tersebut, anak didik Valentino Rossi itu mengamuk pada Marc Marquez atas tabrakan yang mengakhiri Grand Prix Valencia lebih awal dan mencapnya sebagai pembalap paling kotor di MotoGP.

"Ya, sayangnya balapan bagi saya sangat singkat. Marquez memutuskan untuk mengakhiri balapan saya di tikungan ketiga. Dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di Thailand dengan saya di tikungan lima dan enam. Jadi, dia memukul saya tepat di punggung saya,” kata Marco Bezzecchi, mengutip dari Motorsport.

“Tetapi masalahnya, kali ini dia menabrak saya sedikit lebih keras dan membuat saya terjatuh lebih awal. Saya rasa gaya berkendaranya tidak memerlukan penjelasan apa pun. Ya, tentu saja. Mereka tidak pernah menganggap remeh dia, karena itu Marquez, dan dia adalah pembalap paling kotor,” tegasnya.