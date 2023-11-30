Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

2 Musim Tidak Menang Balapan F1, Lewis Hamilton Mulai Dihinggapi Keraguan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |22:20 WIB
2 Musim Tidak Menang Balapan F1, Lewis Hamilton Mulai Dihinggapi Keraguan
Lewis Hamilton mulai ragu usai tidak menang dalam dua musim di F1 (Foto: Reuters/Rula Rouhana)
A
A
A

DUA musim tidak menang balapan F1, Lewis Hamilton mulai dihinggapi keraguan. Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu memang sudah tidak pernah merasakan manisnya kemenangan sejak F1 GP Arab Saudi 2021 di Sirkuit Jeddah Corniche, Jeddah, Desember dua tahun lalu.

Ya, Hamilton terakhir kali menang pada balapan tersebut untuk menjaga kans menjadi juara dunia F1 2021. Sayangnya, dia gagal memenangi seri terakhir karena insiden kontroversial pada lap terakhir di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Lewis Hamilton melaju pada balapan F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Sudah dua tahun berlalu dan 45 seri balapan dilewati, tetapi Hamilton tak kunjung meraih kemenangan lagi. Dalam kurun waktu tersebut, dia hanya mampu naik podium sebanyak 16 kali dan tanpa meraih kemenangan.

Kondisi itu membuat Hamilton ragu. Pembalap asal Inggris tersebut mulai mempertanyakan kemampuannya dan bingung apakah ini ada hubungannya dengan performa mobil Mercedes.

"Saat anda mengalami musim yang sulit seperti ini, anda mau tidak mau bertanya-tanya apakah ini salah saya atau mobil saya? Apakah saya masih bisa bersaing? Atau masanya sudah habis?" tutur Hamilton dilansir dari Speedweek, Kamis (30/11/2023).

"Saya rindu perasaan saat semuanya berjalan lancar, saat saya dan mobil yang dikendarai terasa menjadi satu," lanjut pembalap berusia 38 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement