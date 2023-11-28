Khawatir Red Bull Racing Bakal Mendominasi Lagi, Lewis Hamilton Pesimis Bisa Juara F1 2024?

ABU DHABI - Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton khawatir tim Red Bull Racing akan mendominasi jalannya balapan di Formula One (F1) 2024. Sebab ia melihat mobil yang dipakai Max Verstappen dan Sergio Perez itu masih kuat.

Karena penilaiannya itu, Hamilton pun mengaku cukup pesimis dirinya bisa mengalahkan Red Bull Racing di F1 2024. Selain karena mobil Red Bull Racing begitu tangguh, Hamilton juga merasa masih ada kekurangan di mobilnya.

Sebagaimana diketahui, Red Bull Racing mendominasi musim ini dengan meraih total 21 kemenangan dalam 22 seri balapan yang berjalan musim ini. Mereka menjadi juara konstruktor dengan mengumpulkan total 860 poin.

Jumlah poin tersebut terpaut jauh dengan Mercedes yang finis di posisi kedua. Mercedes mengoleksi total 409 poin pada gelaran F1 2023.

"Ya, saya kurang optimistis (untuk F1 2024). Saya meraih hasil kurang baik dalam dua seri balapan terakhir, ketujuh di Las Vegas dan sembilan di Abu Dhabi," kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Selasa (28/11/2023).

Hamilton hanya mampu finis di posisi sembilan pada seri balapan terakhir di F1 GP Abu Dhabi yang digelar di Sirkuit Yas Marina, Minggu (26/11/2023) malam WIB. Sementara itu, Max Verstappen (Red Bull Racing) sukses menjadi juara dengan keunggulan hampir 18 detik dari Charles Leclerc (Ferrari).