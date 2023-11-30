Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Juara Tiga Musim Berturut-turut, Max Verstappen Belum di Puncak Performa

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |12:09 WIB
Juara Tiga Musim Berturut-turut, Max Verstappen Belum di Puncak Performa
Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen (Foto: Formula One)
MAX Verstappen dinilai belum dalam puncak performa meski berhasil mendominasi ajang Formula One (F1) dalam tiga musim terakhir. Pendapat itu disampaikan konsultan Tim Red Bull Racing, Helmut Marko.

Seperti diketahui, Verstappen baru saja mengakhiri F1 musim 2023 dengan menjadi juara yang membuatnya kini tiga tahun berturut-turut merajai ajang balapan mobil dunia itu. Dia sukses memenangi 19 dari 22 seri balapan yang bergulir tahun ini.

Performa luar biasa itu dianggap Marko belum menunjukkan puncak performa Verstappen. Dia percaya bahwa pembalap 26 tahun itu masih bisa berkembang lebih tinggi lagi.

"Di seluruh area, dia keinginannya untuk menang sangatlah mutlak. Bahkan, terkadang dia mengambil keputusan ekstrem dalam beberapa situasi," ucap Marko dilansir dari Crash, Rabu (29/11/2023).

"Contohnya ialah ketika dia tahu bahwa ada insiden yang kemungkinan membuatnya mendapatkan penalti, Verstappen akan langsung memperlebar keunggulannya hingga sepuluh detik," tambahnya.

Halaman:
1 2
