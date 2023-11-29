Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Inilah Ramalan Valentino Rossi Usai Melihat Marc Marquez Hijrah ke Tim Ducati

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:00 WIB
Inilah Ramalan Valentino Rossi Usai Melihat Marc Marquez Hijrah ke Tim Ducati
Valentino Rossi ramal nasib Marc Marquez di Gresini Ducati (Foto: MotoGP)
LEGENDA MotoGP, Valentino Rossi memberikan ramalannya usai melihat Marc Marquez hijrah ke tim Ducati. Hal ini disampaikan The Doctor saat turut serta dalam perayaan gelar juara dunia MotoGP 2023 milik Francesco Bagnaia.

Seperti diketahui, gelaran MotoGP 2023 telah resmi berakhir dengan Francesco Bagnaia yang kembali keluar sebagai juaranya. Di tengah perayaan kejuaraan Bagnaia, tampak sosok Valentino Rossi sebagai salah satu guru Bagnaia ikut dalam perayaan itu.

Valentino Rossi

Menariknya setelah turut serta dalam selebrasi, Valentino Rossi berbicara soal kesuksesan pembalap yang akrab disapa Pecco itu. Uniknya lagi, Rossi juga menyebut soal kepindahan Marc Marquez dari Honda ke Gresini Ducati di musim depan.

Ya, kabar kepindahan Marc Marquez dari Honda ke Gresini Ducati memang menjadi kabar paling mengejutkan di MotoGP musim ini. Pasalnya, Honda adalah tim yang membesarkan nama pembalap asal Spanyol itu.

Meski begitu, Valentino Rossi sebagai mantan rival yang bahkan masih berseteru hingga saat ini memandang kepindahan Marc Marquez ke Gresini Ducati sebagai hal yang menarik.

The Doctor bahkan tidak segan menyebut jika Marc Marquez bisa saja akan kembali menjadi pembalap yang sangat berbahaya dalam perebutan gelar di musim depan mengingat jika dirinya membalap di Ducati, maka Marquez akan mengendarai motor terbaik di kelasnya saat ini.

"Kepindahan Marc (dari Honda ke Ducati) akan sangat menarik untuk dilihat, begitu juga dengan cara Ducati menanganinya," kata Valentino Rossi dikutip dari GPOne, Rabu (29/11/2023).

"Marc akan sangat berbahaya (musim depan) dan para pembalap kami harus berada dalam kondisi yang baik," sambung juara dunia 9 kali itu.

1 2
