HOME SPORTS MOTOGP

Baru Ditinggal Sehari, Joan Mir Hampir Ribut dengan Marc Marquez di Tes Pramusim MotoGP 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:00 WIB
Baru Ditinggal Sehari, Joan Mir Hampir Ribut dengan Marc Marquez di Tes Pramusim MotoGP 2024
Joan Mir hampir ribut dengan Marc Marquez hanya sehari setelah berpisah (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Repsol Honda, Joan Mir hampir ribut dengan Marc Marquez di tes pramusim MotoGP 2024. Padahal, juara juara dunia MotoGP 2020 asal Spanyol itu baru ditinggal sehari oleh rekan senegaranya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Seperti diketahui, Joan Mir sebelumnya satu tim dengan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2023. Rider berusia 26 tahun itu telah menyepakati kontrak dua tahun untuk memperkuat tim Honda Repsol pada musim 2023 dan 2024.

Marc Marquez

Namun, Joan Mir harus ditinggalkan oleh Marc Marquez yang lebih awal cabut dari Repsol Honda setelah 11 tahun bersama pabrikan Jepang itu. Marquez dan Repsol Honda sepakat berpisah lebih awal meski kontraknya masih tersisa hingga akhir musim 2024.

Marc Marquez sendiri cukup sukses selama di Repsol Honda. Buktinya, rider 30 tahun itu telah menyabet enam gelar MotoGP. Kini, Marquez resmi jadi pembalap Gresini Ducati yang akan bertandem dengan adik kandungnya, Alex Marquez di MotoGP 2024.

Marc Marquez menggantikan Fabio Di Giannantonio yang merapat ke tim Valentino Rossi, Money VR46. The Baby Alien langsung tampil menggila saat menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 di tes pramusim MotoGP 2024 Valencia, Selasa (28/11/2023) malam WIB.

Bahkan, Marc Marquez yang tampil garang dengan motor Desmosedici GP23 sempat memimpin meski pas akhirnya finis di posisi keempat. Sementara itu, Maverick Vinales (Aprilia Racing) menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 29,253 detik.

Halaman:
1 2
