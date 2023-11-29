Pernyataan Marc Marquez soal Kesan Pertama Tunggangi Motor Ducati Bocor ke Media, Begini Katanya!

PEMBALAP anyar Tim Gresini Ducati, Marc Marquez, belum diizinkan berbicara kepada media setelah menjajal motor GP23 di sesi tes pramusim MotoGP 2024 yang dilangsungkan di Sirkuit Riccardo Tormo, Valencia pada Selasa 28 November 2023.

The Baby Alien –julukan Marc Marquez– dan pembalap anyar lain diminta bungkam karena masih terikat kontrak dengan tim sebelumnya. Namun, media asal Spanyol, Motosan, berhasil mendapat bocoran obrolan Marc Marquez kepada mekanik Tim Gresini Ducati. Obrolan ini yang kemudian diunggah motosan di media mereka.

(Marc Marquez saat menjajal motor Gresini Ducati)

"Perasaan dari depan adalah ketika saya mulai melaju lurus, saya tidak menjadi agresif. Jika saya melaju dengan agresif, saya kehilangan kendali," kata Marc Marquez dalam obrolan yang dibocorkan Motosan, Okezone mengutip dari Motosan, Rabu (29/11/2023).

The Baby Alien juga mengaku merasakan motornya sedikit tidak stabil ketika melewati tikungan pertama Sirkuit Ricardo Tormo. "Dan kemudian motornya mulai sedikit tidak stabil, terutama di tikungan pertama,” lanjut rider 30 tahun ini.

Meski demikian, Marc Marquez tidak kehilangan kepercayaan diri. Satu hal yang pasti, ia masih belum tahu lebih dalam tentang motor barunya, mengingat ini momen pertamanya menunggangi motor Gresini Ducati.