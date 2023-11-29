Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Tantang Max Verstappen Balapan Selain F1, Fernando Alonso: Saya Bisa Mengalahkan Anda!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |01:14 WIB
Tantang Max Verstappen Balapan Selain F1, Fernando Alonso: Saya Bisa Mengalahkan Anda!
Fernando Alonso menantang Max Verstappen balapan di luar F1 (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
A
A
A

ABU DHABI - Fernando Alonso menantang Max Verstappen untuk balapan mobil di luar F1 selama liburan pasca musim 2023. Dia pun yakin bisa mengalahkan sang juara dunia F1 2023 dalam balapan DTM.

Alonso finis di peringkat keempat dalam klasemen akhir F1 2023 dengan torehan 206 poin serta delapan podium. Dia menggambarkan musim debutnya dengan Aston Martin F1 Team itu sebagai musim terbaik dalam kariernya di balapan jet darat.

Fernando Alonso (Aston Martin) melintas di Sirkuit Las Vegas Strip untuk F1 GP Las Vegas 2023 (Foto: Reuters/Gary A. Vasquez)

Pembalap berusia 42 tahun itu bahkan naik podium lima kali dalam enam balapan pertama di musim 2023. Jika bukan karena dominasi Verstappen, yang menjadi juara dengan raihan 19 kemenangan dari 22 seri yang ada, mungkin Alonso bisa meraih kemenangan ke-32.

Selepas balapan terakhir di F1 GP Abu Dhabi 2023 pada akhir pekan lalu, Verstappen mewawancarai Alonso dalam siaran Viaplay. Sang juara dunia F1 dua kali lebih serius membicarakan balapannya di Sirkuit Yas Marina, sembari diselingi candaan.

Percakapan mereka pun berlanjut ke rencana liburan pasca musim ini. Lalu, Verstappen mengajaknya bertemu di sela-sela kesibukannya menguji mobil dalam kompetisi GT3 di Portimao, Portugal.

"Saya akan menguji di GT3 jika Anda mau? Di Portimao, mungkin kita bisa bertemu di tengah-tengah?” kata Verstappen dilansir dari GPFans, Rabu (29/11/2023).

Halaman:
1 2
