HOME SPORTS MOTOGP

Hitung-hitungan Jorge Martin Juara MotoGP 2023 di Race MotoGP Valencia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |05:27 WIB
Hitung-hitungan Jorge Martin Juara MotoGP 2023 di Race MotoGP Valencia 2023
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

HITUNG-hitungan Jorge Martin juara MotoGP 2023 di race MotoGP Valencia 2023 akan diulas Okezone. Seri terakhir MotoGP 2023 bakal dilangsungkan di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada akhir pekan ini, Jumat 24 November 2023 hingga Minggu 26 November 2023.

MotoGP Valencia 2023 ini pun akan menjadi pertarungan antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023. Pecco Bagnaia saat ini masih ada di puncak klasemen sementara MotoGP 2023 dengan raihan 437 poin.

Jorge Martin

Pembalap Ducati Lenovo itu unggul 21 poin atas Jorge Martin yang jadi pesaing utamanya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP tahun ini. The Martinator -julukan Jorge Martin- berada di urutan kedua dengan mengoleksi total 416 poin.

Artinya, Jorge Martin masih memiliki peluang untuk menyalip Pecco Bagnaia sekaligus merebut gelar juara dunia MotoGP 2023. Dengan catatan, perolehan poin pembalap Pramac Ducati itu tidak boleh sama atau kalah dari Francesco Bagnaia di tabel klasemen akhir.

Merujuk pada perolehan poin, hitung-hitungan paling aman Jorge Martin juara dunia MotoGP 2023, yakni memenangkan sprint race dan main race MotoGP Valencia 2023. Sambil berharap, Pecco Bagnaia finis di urutan 10 atau berada di luar zona poin.

Halaman:
1 2
