Marc Marquez Tegaskan Jorge Martin Masih Punya Kesempatan Juara MotoGP 2023: Semua Tergantung Hasil Sprint Race di Valencia!

VALENCIA – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, secara tegas mengatakan bahwa Jorge Martin (Pramac Ducati) masih punya kesempatan juara MotoGP 2023. Semua itu bergantung pada hasil sprint race MotoGP Valencia 2023 yang akan digelar hari ini.

Sebagaimana diketahui, seri balapan terakhir MotoGP 2023 di Valencia akhir pekan ini akan menjadi penentuan juara dunia. Martin masih bersaing sengit dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), meskipun jarak antara keduanya menjadi cukup lebar setelah balapan utama MotoGP Qatar 2023.

Bagnaia yang mampu finis kedua pada balapan utama MotoGP Qatar 2023 membuat jarak dengan Martin melebar menjadi 21 poin. Pasalnya, Martin hanya mampu finis di posisi ke-10 pada balapan tersebut.

"Semuanya akan tergantung pada hasil sprint race MotoGP Valencia 2023. Jika Martin mampu memangkas lima poin, apa pun masih bisa terjadi," ungkap Marquez, dikutip dari Motosan, Sabtu (25/11/2023).

"Semua tergantung dengan kecepatan Martin. Jika dia tampil cepat pada akhir pekan ini, berarti dia akan mengatur bagaimana jalannya balapan nanti," lanjutnya.