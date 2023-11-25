Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Tegaskan Jorge Martin Masih Punya Kesempatan Juara MotoGP 2023: Semua Tergantung Hasil Sprint Race di Valencia!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |02:25 WIB
Marc Marquez Tegaskan Jorge Martin Masih Punya Kesempatan Juara MotoGP 2023: Semua Tergantung Hasil Sprint Race di Valencia!
Marc Marquez bersama Jorge Martin. (Foto: MotoGP)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, secara tegas mengatakan bahwa Jorge Martin (Pramac Ducati) masih punya kesempatan juara MotoGP 2023. Semua itu bergantung pada hasil sprint race MotoGP Valencia 2023 yang akan digelar hari ini.

Sebagaimana diketahui, seri balapan terakhir MotoGP 2023 di Valencia akhir pekan ini akan menjadi penentuan juara dunia. Martin masih bersaing sengit dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), meskipun jarak antara keduanya menjadi cukup lebar setelah balapan utama MotoGP Qatar 2023.

Marc Marquez

Bagnaia yang mampu finis kedua pada balapan utama MotoGP Qatar 2023 membuat jarak dengan Martin melebar menjadi 21 poin. Pasalnya, Martin hanya mampu finis di posisi ke-10 pada balapan tersebut.

"Semuanya akan tergantung pada hasil sprint race MotoGP Valencia 2023. Jika Martin mampu memangkas lima poin, apa pun masih bisa terjadi," ungkap Marquez, dikutip dari Motosan, Sabtu (25/11/2023).

"Semua tergantung dengan kecepatan Martin. Jika dia tampil cepat pada akhir pekan ini, berarti dia akan mengatur bagaimana jalannya balapan nanti," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement