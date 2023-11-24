Hasil Latihan MotoGP Valencia 2023: Marc Marquez Ke-7, Jorge Martin Unggul Jauh dari Francesco Bagnaia!

HASIL latihan MotoGP Valencia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, sendiri hanya bertengger di urutan ketujuh. Sementara itu, nasib berbeda dialami dua pembalap Ducati yang sedang bertarung memperebutkan gelar juara, yakni Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.

Sesi latihan (P) MotoGP Valencia 2023 digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Jumat (24/11/2023) malam WIB. Dalam sesi latihan yang digelar selama sejam itu, Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, sukses menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 29,142 detik.

Sementara itu, Jorge Martin (Prima Pramac) mencatatkan waktu tercepat kedua dengan 0,147 detik di belakang Vinales. Rivalnya dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023, Bagnaia, harus tercecer di urutan ke-15. Dengan hasil itu, Bagnaia harus memulai kualifikasi dari sesi kualifikasi 1 (Q1).

Jalannya Latihan

Sesi latihan baru berjalan sekira lima menit, Aleix Espargaro langsung mengalami nasib buruk. Dia terjatuh di tikungan pertama.

Tak lama kemudian, Marco Bezzecchi (Mooney VR46) juga mengalami kecelakaan. Dia terjatuh di tikungan delapan.

Sirkuit Ricardo Tormo tak henti-hentinya mencari korban. Kini, giliran Alex Rins yang terjatuh di tikungan pertama.

Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) melanjutkan penampilan apiknya dan mencatatkan waktu tercepat sementara pada 1 menit 29 detik. Dia mengasapi Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang mencatatkan waktu di luar sepuluh besar pada sesi latihan bebas 1 (FP1) sore hari tadi kini menempati posisi kedelapan. Sementara itu, Diggia -sapaan akrab Di Giannantonio- terus memperbaiki waktunya.

Setelah itu, Brad Binder (Red Bull KTM) melesat dan untuk sementara menempati posisi kedua. Marc Marquez juga tak ingin kalah dan langsung tancap gas.