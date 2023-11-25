Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2023: Max Verstappen Pole Position, Charles Leclerc Posisi Kedua

ABU DHABI – Sesi kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2023 telah berlangsung selama 60 menit di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu (25/11/2023) malam WIB. Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 23,445 detik.

Sementara itu, posisi kedua diamankan oleh pembalap Scuderia Ferrrari, Charles Leclerc, yang berselisih 0,1 detik saja dari Verstappen. Lalu, tempat ketiga disabet George Russel dari Mercedes-AMG Petronas.

Jalannya Kualifikasi

Pada menit-menit awal sesi, Max Verstappen langsung tancap gas melesat untuk mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 24,160 detik. Dia unggul 0,2 detik di depan Lando Norris. Lalu, Charles Leclerc, Alex Albon dan Yuki Tsunoda melengkapi posisi lima besar.

Setelah 20 menit sesi berjalan, Verstappen masih belum tergeser dari posisi teratas. Namun, Albon naik ke posisi kedua dengan selisih 0,138 detik darinya. Sedangkan Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu dan Logan Sargeant tersingkir di Q1.

Verstappen kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 23,740 detik, 0,7 detik di depan George Russel. Tsunoda membuntuti di tempat ketiga. Akan tetapi, tak lama kemudian Albon kembali merangsek ke tempat kedua.