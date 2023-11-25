Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2023: Max Verstappen Pole Position, Charles Leclerc Posisi Kedua

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |22:30 WIB
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2023: Max Verstappen Pole Position, Charles Leclerc Posisi Kedua
Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen (Foto: Formula One)
A
A
A

ABU DHABI – Sesi kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2023 telah berlangsung selama 60 menit di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu (25/11/2023) malam WIB. Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 23,445 detik.

Sementara itu, posisi kedua diamankan oleh pembalap Scuderia Ferrrari, Charles Leclerc, yang berselisih 0,1 detik saja dari Verstappen. Lalu, tempat ketiga disabet George Russel dari Mercedes-AMG Petronas.

Jalannya Kualifikasi

Pada menit-menit awal sesi, Max Verstappen langsung tancap gas melesat untuk mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 24,160 detik. Dia unggul 0,2 detik di depan Lando Norris. Lalu, Charles Leclerc, Alex Albon dan Yuki Tsunoda melengkapi posisi lima besar.

Setelah 20 menit sesi berjalan, Verstappen masih belum tergeser dari posisi teratas. Namun, Albon naik ke posisi kedua dengan selisih 0,138 detik darinya. Sedangkan Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu dan Logan Sargeant tersingkir di Q1.

Verstappen kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 23,740 detik, 0,7 detik di depan George Russel. Tsunoda membuntuti di tempat ketiga. Akan tetapi, tak lama kemudian Albon kembali merangsek ke tempat kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement