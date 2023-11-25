F1 2023 Jadi Musim Terbaik bagi Fernando Alonso

ABU DHABI – Pembalap Aston Martin, Fernando Alonso, mengevaluasi penampilannya menjelang seri terakhir musim ini di GP Abu Dhabi 2023. Dia sangat puas dengan performanya tahun ini dan bahkan menurutnya, 2023 merupakan musim terbaik dalam kariernya di F1.

Alonso merupakan pembalap paling senior di F1 2023 yang telah membalap di kompetisi jet darat paling bergengsi di dunia itu selama 21 musim dengan koleksi dua gelar juara dunia bersama Renault pada musim 2005 dan 2006. Meski sudah tak muda lagi, dia seakan bangkit dari ‘kuburnya’ pada musim ini.

Buktinya, pembalap berusia 42 tahun itu mampu naik podium delapan kali musim ini. Bahkan, lima di antaranya didapat dalam enam balapan pertama tahun ini.

Saat ini, Alonso duduk di peringkat lima klasemen sementara F1 2023 dengan koleksi 200 poin. Angka tersebut merupakan hasil terbaik yang diraihnya setelah memutuskan kembali ke F1 pada musim 2021 dan 2022 bersama Alipne di mana dia meraup 81 poin saja. Seperti diketahui, sebelumnya dia sempat pensiun dari F1 pada akhir musim 2018.

Menjelang balapan seri terakhir di GP Abu Dhabi 2023, bintang asal Spanyol itu pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat puas dengan performanya tahun ini. Menurutnya, musim debutnya dengan Aston Martin di F1 2023 merupakan musim terbaiknya selama berkarier di F1, setara dengan saat dirinya menjadi runner up bersama Ferrari pada 2012 silam.

“Saya sangat puas dengan penampilan saya tahun ini. Saya sebenarnya berpikir ini adalah musim terbaik saya di Formula 1, setara dengan tahun 2012 bersama Ferrari. Saya termotivasi, saya bugar, saya tampil sangat baik dalam beberapa kondisi tersulit,” kata Alonso dilansir dari Speedweek, Jumat (24/11/2023).