HOME SPORTS F1 & A1

Kritik F1 GP Las Vegas 2023, Fernando Alonso: Tak Begitu Menyenangkan!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:19 WIB
Kritik F1 GP Las Vegas 2023, Fernando Alonso: Tak Begitu Menyenangkan!
Fernando Alonso mengkritik penyelenggaraan F1 GP Las Vegas 2023 (Foto: Reuters/Gary A. Vasquez)
LAS VEGAS - Fernando Alonso mengkritik penyelenggaraan F1 GP Las Vegas 2023. Pembalap tim Aston Martin F1 Team itu mengaku kurang begitu suka dengan balapan di Sirkuit Las Vegas Strip, Nevada, Amerika Serikat (AS).

Ajang balap mobil dunia F1 kembali dilangsungkan di Las Vegas untuk pertama kalinya setelah terakhir kali pada 1980. Alih-alih mendapatkan respons positif, sejumlah kejadian hingga kritikan justru diterima F1 atas seri balapan tersebut.

Fernando Alonso (Aston Martin) melintas di Sirkuit Las Vegas Strip untuk F1 GP Las Vegas 2023 (Foto: Reuters/Gary A. Vasquez)

Sang juara bertahan, Max Verstappen, tak segan-segan menyuarakan kritikannya yang menurutnya F1 GP Las Vegas 2023 lebih mengutamakan aspek hiburan ketimbang olahraga. Alonso juga menjadi salah satu pembalap yang tak menyukai seri ke-21 F1 2023 tersebut.

"Tak begitu menyenangkan untuk balapan di sirkuit sedemikian rupa dengan kecepatan 360km/jam tanpa grip, penglihatan, dan memantul secara liar," kata Alonso dilansir dari Crash, Selasa (21/11/2023).

Menurut pembalap asal Spanyol itu, mobil F1 saat ini tidak cocok untuk digunakan di Sirkuit Las Vegas Strip. Pasalnya, lintasan tersebut tidak bisa membuat para pembalap mengeluarkan potensi terbaik dengan mobilnya.

"Saya tahu mungkin dari luar terlihat baik, tetapi mobil kami tidak dirancang untuk belok dengan kecepatan 80km/jam," tutur Alonso.

Halaman:
1 2
