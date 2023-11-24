Siapakah Ratu Bulu Tangkis Indonesia?

PENASARAN siapakah ratu bulu tangkis Indonesia? Indonesia memiliki banyak pemain bulu tangkis wanita berbakat. Namun di antara mereka ada satu pemain yang paling mencuri perhatian.

Melansir Kemenpora, Kamis (22/11/23) ratu bulu tangkis Indonesia adalah Leani Ratri Oktila. Pasalnya ia berhasil mempersembahkan dua medali emas dan satu medali perak untuk Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020.

Leani Ratri Oktila meraih emas dalam nomor ganda putri kategori SL3-SU5 dan ganda campuran kategori SL3-SU5. Dia duet bersama Khalimatus Sadiyah sebagai pasangan ganda putri dan Hary Susanto dalam nomor ganda campuran.

Dia juga meraih medali perak dalam nomor tunggal putri kategori SL4. Indonesia telah menantikan kemenangan ini selama 41 tahun lamanya.

Julukan "Ratu Bulu Tangkis" oleh Kemenpora yang disematkan pada Leani Ratri Oktila berhasil membuktikan dominasinya di dunia bulu tangkis paralimpiade dengan konsistensi. Ketekunan dan semangat juangnya yang luar biasa menjadikan Leani sebagai inspirasi bagi atlet-atlet muda Indonesia.

Perjalanan Leani Ratri Oktila atau akrab dengan sapaan Ratri tidak mudah. Leani Ratri Oktila lahir pada tanggal 6 Mei 1991 di Siabu, Bangkinang, Kampar. Ketertarikannya dalam dunia bulutangkis sudah terlihat ketika berusia 8 tahun.

Sayangnya, kecelakaan motor tahun 2011 mengubah hidupnya. Ratri yang lahir sempurna harus mengalami gangguan permanen akibat kaki kiri dan tangan tangannya patah.