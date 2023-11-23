5 Pebulu Tangkis Cantik Asia yang Miliki Fans dari Seluruh Dunia, Nomor 1 dari Jepang

LIMA pebulu tangkis cantik Asia yang miliki fans dari seluruh dunia akan menjadi pembahasan kali ini. Selain kemampuan hebat mereka di lapangan, beberapa pebulu tangkis di nomor putri memang kerap menjadi sorotan karena paras yang cantik.

Mereka bahkan memiliki banyak penggemar yang tersebar di seluruh dunia. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Melati Daeva Oktavianti (Indonesia)





Pertama ada pemain ganda campuran Indonesia, Melati Daeva Oktavoanti. Partner dari Praveen Jordan ini hampir selalu menjadi perhatian ketika tengah beraksi di lapangan.

Meski sedang mengalami penurunan performa, para fans Melati tidak pernah berhenti memberikan dukungan untuk pemain idola mereka. Praveen/Melati diharapkan bisa kembali ke performa terbaik mereka seperti saat menjuarai All England 2020 lalu.

4. Huang Yaqiong (China)





Masih di sektor ganda campuran, China punya pebulu tangkis cantik yang juga selalu berhasil mencuri perhatian. Dia adalah Huang Yaqiong.

Huang Yaqiong bahkan mendpat julukan sebagai 'Bidadari Bulu Tangkis' dari China. Hal itu dikarenakan kecantikannya yang bisa menghipnotis para penggemarnya ketika berada di lapangan.