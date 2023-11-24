Penentuan Gelar Juara, Francesco Bagnaia Khawatirkan Kondisi Cuaca di MotoGP Valencia 2023

Francesco Bagnaia masih akan bersaing dengan Jorge Martin di seri terakhir MotoGP Valencia 2023 (Foto: Reuters)

VALENCIA – Francesco Bagnaia khawatir dengan kondisi cuaca yang akan menyelimuti seri balapan terakhir musim ini, yakni MotoGP Valencia 2023. Rider Ducati Lenovo itu takut kondisi cuaca akan mengganggu peluangnya dalam merebut gelar juara dunia MotoGP 2023.

Seperti diketahui, perebutan gelar juara musim ini masih harus dipastikan hingga seri balapan terakhir. Posisi Bagnaia belum sepenuhnya aman walaupun memang unggul cukup meyakinkan dengan 21 poin atas rider Pramac Racing, Jorge Martin.

Namun tidak menutup kemungkinan gelar juara yang sudah ada di depan mata itu akan sirna begitu saja. Hal itu bisa menjadi kenyataan jika Bagnaia gagal total, dan Martin mampu tampil sempurna di MotoGP Valencia yang dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (26/11/2023) mendatang.

Bagnaia yang juga dalam misi mempertahankan gelar juaranya ini cukup ketar-ketir menatap MotoGP Valencia 2023. Pembalap yang akrab disapa Pecco ini khawatir kondisi cuaca akan menjadi penghalangnya di seri balapan krusial tersebut.

“Hal yang lebih mengkhawatirkan saya saat ini adalah cuaca,” ucap Bagnaia, dilansir dari Crash, Kamis (23/11/2023).

“Pada tanggal 26 November di Valencia Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi semoga saja dan mari kita lihat,” sambungnya.