Pramac Ducati Sabet Gelar Juara Tim MotoGP 2023, Jorge Martin-Johann Zarco Asapi Francesco Bagnaia!

Johann Zarco (5) dan Jorge Martin (89) membantu Pramac Ducati menjadi tim juara dunia MotoGP 2023 (Foto: Instagram/@pramacracing)

TIM Pramac Ducati berhasil menyabet titel juara dunia tim MotoGP 2023. Duet Jorge Martin dan Johann Zarco sukses mengasapi tim-tim pabrikan, termasuk Ducati Lenovo yang diperkuat Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini.

Ya, Pramac Ducati sukses mengunci gelar juara tim MotoGP 2023 meski Martin dan Zarco hanya finis di posisi 10 dan 12 dalam balapan utama GP Qatar 2023 akhir pekan lalu. Skuad balap yang berbasis di Milan, Italia, itu mengantongi 620 poin usai MotoGP Qatar 2023.

Koleksi poin itu tak akan bisa dikejar lagi oleh sang rival terdekat yakni Ducati Lenovo. Tim pabrikan asal Borgo Panigale itu mengemas 531 poin.

Ini merupakan titel pertama bagi tim milik Paolo Campinoti itu sejak tampil sebagai tim satelit Ducati di MotoGP 2005. Hebatnya lagi, mereka mengukir sebuah sejarah dengan kesuksesan di musim ini.

Dilansir dari Speedweek, Rabu (22/11/2023), Pramac Ducati menjadi tim satelit pertama dalam sejarah MotoGP yang berhasil meraih gelar juara tim. Sebelumnya, tidak pernah ada tim di luar pabrikan yang mampu meraih titel bergengsi itu.

Prestasi tersebut didapat berkat performa mengesankan yang ditampilkan Martin dan Zarco sepanjang MotoGP 2023. Hingga seri ke-21 dan 22 seri yang ada, mereka total telah mengemas lima kemenangan (Martin empat, Zarco satu).

Selain itu, Martinator juga sangat sangat dalam balapan sprint di mana dia mengantongi delapan kemenangan. Lalu, dia juga telah membukukan empat pole position sepanjang musim ini.