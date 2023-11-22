Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pramac Ducati Sabet Gelar Juara Tim MotoGP 2023, Jorge Martin-Johann Zarco Asapi Francesco Bagnaia!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:19 WIB
Pramac Ducati Sabet Gelar Juara Tim MotoGP 2023, Jorge Martin-Johann Zarco Asapi Francesco Bagnaia!
Johann Zarco (5) dan Jorge Martin (89) membantu Pramac Ducati menjadi tim juara dunia MotoGP 2023 (Foto: Instagram/@pramacracing)
A
A
A

TIM Pramac Ducati berhasil menyabet titel juara dunia tim MotoGP 2023. Duet Jorge Martin dan Johann Zarco sukses mengasapi tim-tim pabrikan, termasuk Ducati Lenovo yang diperkuat Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini.

Ya, Pramac Ducati sukses mengunci gelar juara tim MotoGP 2023 meski Martin dan Zarco hanya finis di posisi 10 dan 12 dalam balapan utama GP Qatar 2023 akhir pekan lalu. Skuad balap yang berbasis di Milan, Italia, itu mengantongi 620 poin usai MotoGP Qatar 2023.

Johann Zarco (5) dan Jorge Martin (89) bersiap melakukan start di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@pramacracing)

Koleksi poin itu tak akan bisa dikejar lagi oleh sang rival terdekat yakni Ducati Lenovo. Tim pabrikan asal Borgo Panigale itu mengemas 531 poin.

Ini merupakan titel pertama bagi tim milik Paolo Campinoti itu sejak tampil sebagai tim satelit Ducati di MotoGP 2005. Hebatnya lagi, mereka mengukir sebuah sejarah dengan kesuksesan di musim ini.

Dilansir dari Speedweek, Rabu (22/11/2023), Pramac Ducati menjadi tim satelit pertama dalam sejarah MotoGP yang berhasil meraih gelar juara tim. Sebelumnya, tidak pernah ada tim di luar pabrikan yang mampu meraih titel bergengsi itu.

Prestasi tersebut didapat berkat performa mengesankan yang ditampilkan Martin dan Zarco sepanjang MotoGP 2023. Hingga seri ke-21 dan 22 seri yang ada, mereka total telah mengemas lima kemenangan (Martin empat, Zarco satu).

Selain itu, Martinator juga sangat sangat dalam balapan sprint di mana dia mengantongi delapan kemenangan. Lalu, dia juga telah membukukan empat pole position sepanjang musim ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement