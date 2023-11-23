Juara Asia Talent Cup 2023, Rider Indonesia Veda Ega Curi Ilmu dari Marc Marquez

RIDER Indonesia, Veda Ega Pratama, baru saja memastikan gelar juara di juara Asia Talent Cup (ATC) 2023. Ia pun mendapat kesempatan berbicang dengan bintang MotoGP, Marc Marquez.

The Baby Alien berbagi pengalamannya kepada Veda. Dia mengajarkan Veda tentang caranya tetap tenang sebelum memulai balapan.

Obrolan itu diawali dengan pertanyaan Veda kepada Marquez. Pembalap berusia 14 tahun itu memperhatikan Marquez selalu fokus dan serius di starting grid sebelum balapan tak seperti kebanyak rider lain.

Marquez pun menceritakan alasannya dan caranya. The Baby Alien membocorkan salah satu 'ritual' nya kepada Veda di lintasan.

"Ya seperti yang kamu tahu, starting grid adalah momen di mana kamu selalu tegang dan kamu harus bisa kontrol diri agar bisa tetap di poin yang benar," buka Marquez dalam wawancara yang diunggah akun resmi Asia Talent Cup, Selasa (21/11/2023).

"Jadi aku mencoba untuk menenangkan diri. Aku mencoba untuk berpikir positif. Aku mencoba memahami apa yang harus aku lakukan untuk bisa menjadi cepat dan itu semua lumayan membantu saya," lanjutnya.