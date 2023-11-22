Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Teknik Dasar Bulu Tangkis yang Wajib Dikuasai

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |15:18 WIB
Teknik Dasar Bulu Tangkis yang Wajib Dikuasai
TEKNIK dasar bulu tangkis penting untuk diketahui supaya Anda bisa bermain dengan lebih baik dan terhindar dari cedera.

Bulu tangkis atau yang disebut juga badminton merupakan olahraga raket yang populer dan dinamis, menggabungkan kecepatan, ketepatan, dan taktik. Untuk menjadi pemain bulu tangkis yang baik, penting untuk menguasai teknik dasar.

Lalu, seperti apa teknik dasar bulu tangkis yang benar dan penting untuk diketahui? Simak penjelasannya berikut ini.

Teknik Dasar Bulu Tangkis

1. Grip Raket yang Tepat

Memiliki pegangan atau grip yang tepat dalam olahraga bulu tangkis sangat penting. Genggaman yang benar memungkinkan Anda untuk memiliki kontrol lebih dan mengarahkan tembakan ke titik yang diinginkan.

2. Sikap atau Posisi Tubuh Selama Bermain

Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badminton Anda, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihaian tubuh dalam bermain badminton. Biasanya, dikenal tiga sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan/membalikkan netting.

3. Gerak kaki (Footwork)

Gerakan kaki juga merupakan teknik dasar bulu tangkis yang perlu diatur pergerakannya agar dapat bermain secara optimal. Untuk melakukan gerakan kaki saat bermain bulu tangkis yang baik, Anda bisa ikuti tips berikut: Ingat di mana titik awal Anda; Jika ingin mundur atau maju, lakukan hanya 2-3 langkah saja; Bila diperlukan, gerakkan badan ke kanan atau kiri hanya dengan 1 langkah saja.

Telusuri berita Sport lainnya
