Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Sabet Juara Kumamoto Masters 2023, Kini 15 Wakil Terbaik Indonesia Siap Berebut Gelar di China Masters 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

MNC Media , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:49 WIB
Gregoria Sabet Juara Kumamoto Masters 2023, Kini 15 Wakil Terbaik Indonesia Siap Berebut Gelar di China Masters 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Saksikan perjuangan para atlet Indonesia yang akan beraksi di China Masters 2023 di iNews TV..
A
A
A

SHENZHEN – Turnamen bulu tangkis China Masters 2023 yang merupakan bagian dari BWF Asian Tour akan dimulai besok, Selasa 21 November 2023. Setelah keberhasilan Gregoria Mariska Tunjung sebagai juara Kumamoto Masters 2023, harapan tinggi kini terletak pada 15 wakil terbaik Indonesia yang akan bertarung di BWF Super 750 tersebt.

Gregoria, wakil dari nomor tunggal putri yang meraih gelar juara di Kumamoto Masters 2023 telah memberikan semangat tambahan bagi kontingen Indonesia. Dengan penuh keyakinan, para pebulutangkis Indonesia siap menghadapi kompetisi sengit bertemu lawan-lawan tangguh di negeri tirai bambu.

Dalam turnamen ini, Indonesia menampilkan kekuatan penuh dengan mengirimkan 15 wakil terbaiknya, yang akan berkompetisi melawan sejumlah pebulutangkis terbaik dunia. Mereka tidak hanya bertarung untuk melangkah ke babak selanjutnya tetapi juga membidik tempat di podium tertinggi.

Di nomor tunggal putra, Indonesia menurunkan 3 pemain andalannya, yakni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Kemudian, di nomor tunggal putri satu-satunya wakil yakni sang jawara Japan Masters 2023, Gregoria Mariska Tunjung akan kembali berlaga.

Gregoria Mariska Tunjung juara Kumamoto Masters 2023

Selanjutnya, di nomor ganda putra, Indonesia juga menurunkan kekuatan penuhnya. Ganda putra memang menjadi sorotan setelah kegagalan podium di beberapa edisi terakhir. Indonesia akan diperkuat oleh, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan pasangan veteran Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Lalu, di nomor ganda putri ada 2 wakil Indonesia yang harus bentrok lebih awal, yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187477/ye_zhaoying-KmOa_large.jpg
Kisah Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dihapus dari Sejarah China Gara-Gara Pengakuan Kontroversial Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187437/jonatan_christie-75Ha_large.jpg
Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra, Jonatan Christie Berhasil Kumpulkan Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187354/mathias_boe_mengakui_tak_suka_suporter_indonesia-B0F2_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe yang Akui Tak Suka Suporter Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187343/simak_kisah_kontroversial_lin_dan_pernah_lempar_raket_ke_pelatih_lawan-bWPA_large.jpg
Kisah Kontroversial Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Pernah Lempar Raket ke Pelatih Lawan di Korea Open 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187216/ratchanok_intanon-hPxC_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187081/simak_kisah_memalukan_lee_chong_wei_yang_pernah_terseret_kasus_doping-Aw2R_large.jpg
Kisah Memalukan Lee Chong Wei, Legenda Bulu Tangkis Malaysia yang Pernah Terseret Kasus Doping
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement