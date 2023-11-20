Gregoria Sabet Juara Kumamoto Masters 2023, Kini 15 Wakil Terbaik Indonesia Siap Berebut Gelar di China Masters 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Saksikan perjuangan para atlet Indonesia yang akan beraksi di China Masters 2023 di iNews TV..

SHENZHEN – Turnamen bulu tangkis China Masters 2023 yang merupakan bagian dari BWF Asian Tour akan dimulai besok, Selasa 21 November 2023. Setelah keberhasilan Gregoria Mariska Tunjung sebagai juara Kumamoto Masters 2023, harapan tinggi kini terletak pada 15 wakil terbaik Indonesia yang akan bertarung di BWF Super 750 tersebt.

Gregoria, wakil dari nomor tunggal putri yang meraih gelar juara di Kumamoto Masters 2023 telah memberikan semangat tambahan bagi kontingen Indonesia. Dengan penuh keyakinan, para pebulutangkis Indonesia siap menghadapi kompetisi sengit bertemu lawan-lawan tangguh di negeri tirai bambu.

Dalam turnamen ini, Indonesia menampilkan kekuatan penuh dengan mengirimkan 15 wakil terbaiknya, yang akan berkompetisi melawan sejumlah pebulutangkis terbaik dunia. Mereka tidak hanya bertarung untuk melangkah ke babak selanjutnya tetapi juga membidik tempat di podium tertinggi.

Di nomor tunggal putra, Indonesia menurunkan 3 pemain andalannya, yakni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Kemudian, di nomor tunggal putri satu-satunya wakil yakni sang jawara Japan Masters 2023, Gregoria Mariska Tunjung akan kembali berlaga.

Selanjutnya, di nomor ganda putra, Indonesia juga menurunkan kekuatan penuhnya. Ganda putra memang menjadi sorotan setelah kegagalan podium di beberapa edisi terakhir. Indonesia akan diperkuat oleh, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan pasangan veteran Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Lalu, di nomor ganda putri ada 2 wakil Indonesia yang harus bentrok lebih awal, yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.