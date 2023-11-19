Pedro Acosta Disiapkan ke Tim Pabrikan KTM, Jack Miller Terancam?

DOHA - Pedro Acosta digadang-gadang punya potensi naik ke tim pabrikan Red Bull KTM. Posisi Jack Miller pun terancam pada MotoGP 2024.

Sebagaimana diketahui, Acosta akan menggantikan Pol Espargaro di tim satelit GASGAS Factory Racing Tech3, pada MotoGP 2024. Sementara itu, sang pembalap yang terdepak, akan menjadi test rider di KTM.

Seiring dengan itu, Acosta kemudian santer diisukan bakal naik langsung ke tim pabrikan KTM. Hal ini berkat aksinya di lintasan yang memukau selama balapan Moto2 2023.

Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, meluruskan strategi timnya. Dia mengatakan Acosta akan berada di GASGAS Tech3 menemani Augusto Fernandez.

Sementara Brad Binder dan Jack Miller tetap berduet di Red Bull KTM pada MotoGP 2023. Langkah ini diambil lantaran Acosta akan berstatus rookie pada MotoGP 2024.

Beirer khawatir Acosta malah jadi flop jika langsung diturunkan bersama tim pabrikan. Namun, dia membuka peluang sang pembalap naik langsung ke Red Bull KTM di musim selanjutnya.

(Wikanto Arungbudoyo)