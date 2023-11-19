Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alberto Puig Kerap Dikritik, Marc Marquez Sebut sang Bos Sosok Penting di Repsol Honda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |00:11 WIB
Alberto Puig Kerap Dikritik, Marc Marquez Sebut sang Bos Sosok Penting di Repsol Honda
Marc Marquez membela bosnya di tim Repsol Honda (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

DOHA - Marc Marquez membela Manajer Tim Repsol Honda Alberto Puig dari serangan yang terus datang. Menurutnya, pria asal Spanyol itu adalah sosok penting di tim dan juga Honda Racing Corporation (HRC).

Marquez akan meninggalkan Repsol Honda di akhir musim ini. Pembalap asal Spanyol itu bakal membela Gresini Racing pada MotoGP 2024. Hengkangnya The Baby Alien ini jelas menjadi sorotan karena namanya sudah sangat melekat dengan tim.

Alberto Puig

Perginya Marquez juga membuat beberapa pihak mengkritik Puig. Dia dianggap tidak bisa membawa perkembangan pada motor RC213V milik Honda.

Akan tetapi, Marquez kini memasang badan untuk Puig yang sering mendapat kritikan. Dia menyerang balik para pengkritik dengan mengatakan mantan pembalap motor itu adalah sosok penting di Honda.

“Bagi saya, dan saya sudah mengatakannya berkali-kali, dan saya terus mengatakannya, ada orang yang mengkritik Alberto. Tetapi biasanya orang yang jujur mempunyai sedikit teman. Alberto selalu menunjukkan kepada saya dia jujur,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (19/11/2023).

“Jika dia punya pemikiran, dia bisa mendengarkan Anda, tapi kemudian dia punya pemikirannya sendiri dan memberikan alasannya kepada Anda. Saya pikir Alberto adalah sosok fundamental dalam proyek Honda,” sambung pria berusia 30 tahun itu.

Halaman:
1 2
