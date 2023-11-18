Hasil Exhibition Match 2 Table Tennis Okezone 2023: Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit Taklukkan Sunandar/Puri 2-0

HASIL exhibition match 2 Table Tennis Okezone 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pertandingan ekshibisi kedua di turnamen tenis meja beregu itu berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Sabtu (18/11/2023) pagi WIB.

Laga ekshibisi kedua mempertemukan duel ganda putra antara Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit vs Sunandar/Puri. Hasilnya, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit berhasil membantai Sunandar/Puri dengan skor 2-0.

(Exhibition Match 2 Table Tennis Okezone 2023. Foto: Maulana Yusuf/Okezone)

Sebagai informasi, Muhammad Budi Santosa adalah Pemimpin Redaksi Okezone, sedangkan Alfin Habib sebagai mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sementara itu, Sunandar/Puri mewakili Epson Indonesia.

Begitu set pertama dimulai, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit langsung tampil menekan. Mereka pun berhasil mendulang poin demi poin hingga menutup set pertama dengan kemenangan 11-5.

Begitu set kedua berlangsung, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit tak mengendurkan serangannya. Permainan apik dan cair yang diperagakan mereka berhasil menutup set kedua dengan kemenangan telak 11-2.