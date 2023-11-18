Hasil Exhibition Match 1 Table Tennis Okezone 2023: Gilang Maulana/Alfin Habib Kalahkan Akhmad Fauzin/Yadi Hendriana 2-0

HASIL exhibition match 1 Table Tennis Okezone 2023 telah diketahui. Pertandingan ekshibisi pertama mempertemukan duel ganda putra antara Gilang Maulana/Alfin Habib vs Akhmad Fauzin/Yadi Hendriana.

Sebagai informasi, Gilang Maulana dan Alfin Habib merupakan mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sementara itu, Akhmad Fauzin selaku Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama RI, dan Yadi Hendriana sebagai Managing Director Okezone Group.

(Exhibition Match 1 Table Tennis Okezone 2023. Foto: Maulana Yusuf/Okezone)

Mereka bertanding di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023) pagi WIB. Laga ekshibisi ini sebagai pembuka dari Table Tennis Okezone 2023 yang akan diikuti oleh 33 tim.

Jalannya Pertandingan

Gilang Maulana/Alfin Habib langsung tancap gas melancarkan serangan begitu laga dimulai pada set pertama. Kedua mantan atlet nasional itu menggempur Akhmad Fauzin/Yadi Hendriana.

Gilang Maulana/Alfin Habib begitu nyaman melakukan smash-smash mematikan untuk mencuri poin. Alhasil, mereka langsung unggul 7-5 atas Akhmad Fauzin/Yadi Hendriana.