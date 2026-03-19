Daftar Prestasi Michael Bambang Hartono, Bos Djarum yang Ikut Sumbang Medali di Asian Games 2018

DAFTAR prestasi Michael Bambang Hartono, bos Djarum yang ikut menyumbang medali di Asian Games 2018 menarik untuk dibahas. Sayangnya, sosok yang lebih dikenal sebagai raja kretek sekaligus atlet senior cabang olahraga (cabor) bridge ini telah meninggal dunia pada hari ini, Kamis (19/3/2026) di Singapura.

Lahir di Kudus, Bambang mewarisi semangat juang ayahnya, Oei Wie Gwan. Bersama adiknya, Robert Budi Hartono, ia berhasil menyulap perusahaan rokok keluarga menjadi raksasa bisnis yang membawa mereka ke puncak daftar orang terkaya di Tanah Air.

1. Medali di Usia Senja

Bagi Bambang Hartono, bridge bukan sekadar hobi pengisi waktu luang. Ketertarikannya pada permainan kartu ini sudah dimulai sejak tahun 1951, di bawah bimbingan pamannya.

Baginya, bridge adalah media untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan dan manajemen risiko, dua keahlian yang ia terapkan dengan brilian di dunia usaha. Salah satu prestasi terbesarnya bukanlah trofi, melainkan keberhasilannya melobi petinggi Komite Olimpiade Asia (OCA) agar bridge dipertandingkan di Asian Games 2018.

Menpora Imam Nahrawi bersama Michael Bambang Hartono (INASGOC)

Perjuangannya berbuah manis. Di ajang tersebut, Bambang mencatatkan sejarah sebagai atlet tertua dalam kontingen Indonesia (78 tahun) yang berhasil menyumbangkan medali perunggu pada nomor Supermixed team.

Jauh sebelum itu, Bambang juga telah mengharumkan nama bangsa dengan meraih perunggu di Kejuaraan Dunia tahun 2008 (Beijing), 2009 (Sao Paulo), dan 2010 (Philadelphia).