Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Kumamoto Masters Japan 2023: Gregoria Mariska Segel Tiket Final, Tantang Chen Yu Fei!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |11:36 WIB
Hasil Semifinal Kumamoto Masters Japan 2023: Gregoria Mariska Segel Tiket Final, Tantang Chen Yu Fei!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Kumamoto Masters Japan 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sukses meraih hasil manis di babak ini sehingga memastikan diri lolos ke babak final.

Gregoria Mariska memastikan diri melaju ke final usai mengalahkan wakil Amerika Serikat, Beiwen Zhang, di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Sabtu (18/11/2023) pagi WIB. Gregoria menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, dan 21-13.

Gregoria Mariska Tunjung

Hasil ini praktis membawa Gregoria melangkah ke partai final turnamen Super 500 tersebut. Nantinya, di laga pamungkas, dia akan menghadapi lawan tangguh dari China, yakni Chen Yu Fei.

Jalannya Pertandingan

Gregoria cukup mendapat tekanan dari Zhang di awal pertandingan. Akan tetapi, pemain ranking tujuh dunia itu mampu lepas dari tekanan dengan unggul 8-4.

Gregoria tampak nyaman dalam melancarkan serangannya sehingga poin demi poin mampu diraih. Alhasil, pemain kelahiran Wonogiri ini mampu unggul lebih atas Zhang di interval gim pertama dengan skor 11-7.

Selepas interval, Gregoria terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-12. Zhang benar-benar dibuat kerepotan olehnya. Hasilnya, Gregoria menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12 hanya dalam kurun waktu 15 menit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement