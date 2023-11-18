Hasil Semifinal Kumamoto Masters Japan 2023: Gregoria Mariska Segel Tiket Final, Tantang Chen Yu Fei!

HASIL semifinal Kumamoto Masters Japan 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sukses meraih hasil manis di babak ini sehingga memastikan diri lolos ke babak final.

Gregoria Mariska memastikan diri melaju ke final usai mengalahkan wakil Amerika Serikat, Beiwen Zhang, di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Sabtu (18/11/2023) pagi WIB. Gregoria menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, dan 21-13.

Hasil ini praktis membawa Gregoria melangkah ke partai final turnamen Super 500 tersebut. Nantinya, di laga pamungkas, dia akan menghadapi lawan tangguh dari China, yakni Chen Yu Fei.

Jalannya Pertandingan

Gregoria cukup mendapat tekanan dari Zhang di awal pertandingan. Akan tetapi, pemain ranking tujuh dunia itu mampu lepas dari tekanan dengan unggul 8-4.

Gregoria tampak nyaman dalam melancarkan serangannya sehingga poin demi poin mampu diraih. Alhasil, pemain kelahiran Wonogiri ini mampu unggul lebih atas Zhang di interval gim pertama dengan skor 11-7.

Selepas interval, Gregoria terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-12. Zhang benar-benar dibuat kerepotan olehnya. Hasilnya, Gregoria menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12 hanya dalam kurun waktu 15 menit.