Cara Gregoria Mariska Usir Ketegangan hingga Segel Tiket Semifinal Kumamoto Masters Japan 2023

KUMAMOTO – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, blak-blakan membongkar cara mengusir ketegangan hingga segel tiket semifinal Kumamoto Masters Japan 2023. Menurutnya, hasil itu bisa didapat berkat penampilannya yang lebih ekspresif dari biasanya ketika menghadapi wakil Singapura, Yeo Jia Min.

Ya, Gregoria baru saja memastikan diri lolos ke semifinal Kumamoto Masters Japan 2023. Kepastian itu didapat usai dirinya mengalahkan Yeo Jia Min di babak perempatfinal yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, pada Jumat (17/11/2023) pagi WIB.

Laga itu dimenangkan Gregoria dengan skor 22-20 dan 21-19 di. Gregoria melakukan dua aksi comeback yang luar biasa saat mengalahkan Yeo.

Partama, pemain rangking tujuh dunia itu tertinggal 19-20 di gim pertama. Namun, Gregoria berhasil membalikkan keadaan dengan meraih tiga poin beruntun, di mana dua di antaranya didapat dengan netting-nya yang bergulir di net. Alhasil, dia merebut kemenangan dengan skor 22-19.

Kemudian, Gregoria kembali ketinggalan dan nyaris kalah di gim kedua dalam kedudukan 17-19. Akan tetapi, dia lagi-lagi bermain sangat cemerlang di poin-poin kritis sehingga bisa balik menekan lawan dan memperoleh empat poin beruntun untuk mengunci kemenangannya dengan skor 21-19.

Uniknya, Gregoria sangat ekspresif dalam pertandingan ini. Dia selalu berteriak dengan lantang ketika mendapat poin di momen-momen genting kedua gim hari ini, yang mana itu jarang sekali dia lakukan.