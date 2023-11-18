Kumamoto Masters 2023: Hadapi Semifinal, Gregoria Mariska: Harus Tampil Lebih Baik!

KUMAMOTO – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menghadai unggulan Amerika Serikat, Beiwen Zhang di semifinal Kumamoto Masters 2023. Gregoria menegaskan, dirinya harus tampil lebih baik dalam laga tersebut.

Sebagaimana diketahui, Gregoria sukses menembus semifinal setelah mengalahkan utusan Singapura, Yeo Jia Min (22-20, 21-19). Kemenangan itu diraih di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Jumat (17/11/2023).

Melangkah ke semifinal, Gregoria akan berhadapan dengan Zhang yang baru saja menumbangkan Tai Tzu Ying (Taiwan). Zhang mendapat tiket empat besar setelah Tzu Ying memutuskan mundur dalam laga tersebut.

BACA JUGA: Cara Gregoria Mariska Usir Ketegangan hingga Segel Tiket Semifinal Kumamoto Masters Japan 2023

Bersua dengan unggulan ketujuh dalam turnamen itu, Gregoria dalam kepercayaan diri tinggi. Meski demikian, pebulu tangkis berusia 24 tahun itu tidak mau meremehkan lawan yang sedang dalam performa terbaiknya.

“Besok lawan Zhang Beiwen di semifinal, saya harus bersemangat,” kata Gregoria dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (17/11/2023).