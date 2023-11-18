Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kumamoto Masters 2023: Hadapi Semifinal, Gregoria Mariska: Harus Tampil Lebih Baik!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |04:01 WIB
Kumamoto Masters 2023: Hadapi Semifinal, Gregoria Mariska: Harus Tampil Lebih Baik!
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menghadai unggulan Amerika Serikat, Beiwen Zhang di semifinal Kumamoto Masters 2023. Gregoria menegaskan, dirinya harus tampil lebih baik dalam laga tersebut.

Sebagaimana diketahui, Gregoria sukses menembus semifinal setelah mengalahkan utusan Singapura, Yeo Jia Min (22-20, 21-19). Kemenangan itu diraih di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Jumat (17/11/2023).

Melangkah ke semifinal, Gregoria akan berhadapan dengan Zhang yang baru saja menumbangkan Tai Tzu Ying (Taiwan). Zhang mendapat tiket empat besar setelah Tzu Ying memutuskan mundur dalam laga tersebut.

Bersua dengan unggulan ketujuh dalam turnamen itu, Gregoria dalam kepercayaan diri tinggi. Meski demikian, pebulu tangkis berusia 24 tahun itu tidak mau meremehkan lawan yang sedang dalam performa terbaiknya.

“Besok lawan Zhang Beiwen di semifinal, saya harus bersemangat,” kata Gregoria dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (17/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement