Testimoni Rahmat Hidayat Setelah Berpasangan dengan Kevin Sanjaya: Bangga Bisa Main di Level Atas

TESTIMONI Rahmat Hidayat setelah berpasangan dengan Kevin Sanjaya akan dibahas di sini. Rahmat mengaku bangga setelah melalui beberapa turnamen bersama salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia di nomor ganda putra.

Rahmat dan Kevin telah diduetkan sejak Korea Masters 2023 lalu. Kemudian di Kumamoto Masters 2023, pasangan anyar ganda putra Indonesia itu melaju hingga babak 16 besar. Meski tak meraih gelar, Rahmat mengaku bangga bisa berpasangan dengan Kevin.

"Bisa berpasangan untuk pertama kalinya dengan Mas Kevin pada turnamen level atas, bagi saya itu sudah begitu menggembirakan," ujarnya dalam rilis yang diterima Kamis (16/11/2023).

Bagaimana tidak, Kevin sendiri merupakan ganda putra andalan Tanah Air. Saat masih berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon, Kevin menjadi pebulutangkis nomor wahid di dunia pada nomor ganda putra.

Namun dirinya kini harus berpisah dengan Marcus. Mengingat kondisi rekannya itu yang sedang tidak dalam fisik terbaiknya karena mengalami masalah kaki dan harus menjalani tindakan operasi.